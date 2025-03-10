В Краснодарском крае назвали лидера по суммарному объему ввода жилья

Лидером по накопленному объему ввода жилья в Краснодарском крае стал федеральный девелопер DOGMA. Об этом свидетельствуют данные портала Единого реестра застройщиков.

С 2016 года компания построила 83 многоквартирных дома, а совокупный объем жилой площади составил 1,34 млн «квадратов», из них 128,9 тысячи квадратных метров — в 2025 году. За месяц компания поднялась с четвертой позиции на первую за счет реализации проекта в Краснодаре. В федеральном рейтинге она занимает второе место.

Это один из пяти девелоперов в топ-20 регионального рейтинга, у которых доля ввода жилья в эксплуатацию с переносом срока составляет 5% или меньше от общей площади построенных объектов.

Всего в региональном рейтинге Единого реестра застройщиков 292 позиции.

