В Краснодарском крае назвали лидера по суммарному объему ввода жилья
Лидером по накопленному объему ввода жилья в Краснодарском крае стал федеральный девелопер DOGMA. Об этом свидетельствуют данные портала Единого реестра застройщиков.
С 2016 года компания построила 83 многоквартирных дома, а совокупный объем жилой площади составил 1,34 млн «квадратов», из них 128,9 тысячи квадратных метров — в 2025 году. За месяц компания поднялась с четвертой позиции на первую за счет реализации проекта в Краснодаре. В федеральном рейтинге она занимает второе место.
Это один из пяти девелоперов в топ-20 регионального рейтинга, у которых доля ввода жилья в эксплуатацию с переносом срока составляет 5% или меньше от общей площади построенных объектов.
Всего в региональном рейтинге Единого реестра застройщиков 292 позиции.
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