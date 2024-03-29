В Краснодаре за год жилье подешевело на 6%
В Краснодаре средняя стоимость квадратного метра за последние 12 месяцев снизилась на 6%, сообщают «Известия».
Это связано с тем, что на рынке наблюдается оживленная продажа квартир большой площади. В результате на жилищном рынке осталось изобилие крупных предложений от застройщиков, что привело к незначительному снижению цен на первичное жилье.
Как отмечают эксперты, падение цен на недвижимость в городе сопровождается общим ростом активности на рынке. За январь-февраль в Краснодаре было продано 187 тыс. кв. м жилья на общую сумму более 26 млрд рублей.
Тем временем, Краснодар и Сочи вошли в топ городов по подорожанию «вторички», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru