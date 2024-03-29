В Краснодаре за год жилье подешевело на 6%

Это связано с тем, что на рынке наблюдается оживленная продажа квартир большой площади. В результате на жилищном рынке осталось изобилие крупных предложений от застройщиков, что привело к незначительному снижению цен на первичное жилье.

Как отмечают эксперты, падение цен на недвижимость в городе сопровождается общим ростом активности на рынке. За январь-февраль в Краснодаре было продано 187 тыс. кв. м жилья на общую сумму более 26 млрд рублей.

Тем временем, Краснодар и Сочи вошли в топ городов по подорожанию «вторички», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

