В Котловке появятся два жилых корпуса по программе реновации

В московском районе Котловка в будущем году введут в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации, состоящий из двух корпусов, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«В настоящее время завершаются работы по возведению монолитных конструкций надземной части здания и монтаж кровли. Ведется кладка наружных и внутренних стен», - сказал Загрутдинов.

Департамент строительства города Москвы уточняет, что в новостройке будет 378 квартир, в том числе 70 трехкомнатных, 189 двухкомнатных и 119 однокомнатных.

При этом четыре квартиры будут предназначены для маломобильных жильцов. Там установят специальную сантехнику, а также увеличат ширину дверей и коридоров.

Жилые корпуса будут иметь выход к подземной парковке. Фасады облицуют бетонной плиткой с мраморной крошкой «под кирпич», благодаря чему дом органично впишется в окружающую застройку.

На первом этаже будут расположены магазины, кафе, спортивные клубы, салоны красоты и другая инфраструктура. Во дворе оборудуют детскую площадку, спортивную зону и парковку.

