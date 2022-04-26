В корпусах комплекса SLAVA началась установка витражных фасадных конструкций и лифтов

На участке строительства первой очереди премиального комплекса апартаментов SLAVA бригады приступили к монтажу системы фасадных вентилируемых конструкций, светопрозрачных конструкций из профиля SCHUCO, а также лифтового оборудования KONE. Объект реализуют в партнерстве MR Group и управляющий партнер OOO «ПроГород» (Группа ВЭБ.РФ).

На данный момент более чем на четверть (32%) выполнено устройство кровли первой очереди. Приближается к завершению (71%) возведение внутренних стен и перегородок.

Также продолжается устройство внутренней инженерии: на высокой стадии готовности электрические системы, прокладка кабелей внутреннего электроснабжения завершено более чем на 86%, на 93% выполнена прокладка кабелей системы оповещения о пожаре, управления и контроля доступом.

На подземных уровнях ведутся отделочные работы: в паркинге, местах общего пользования, технических помещениях и коридорах. Сообщается, что эти зоны готовы на 42%.

Премиальный комплекс апартаментов находится в пяти минутах от метро «Белорусская». В состав первой очереди комплекса входит 3 корпуса, состоящие из 6 разновысотных (8-17 этажей) секций.

