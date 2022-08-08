В Конькове сдают в аренду участок под строительство автозаправочного комплекса

В районе Коньково предприниматели Москвы могут арендовать земельный участок для строительства автозаправочного комплекса, сообщил руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Москва выставила на торги земельный участок на улице Введенского под открытие автозаправки. Помимо нее, на площади 3,4 тысячи квадратных метров можно будет построить кафе и магазин сопутствующей торговли. Договор с победителем аукциона заключат на 2,5 года», - сказал он.

Принять участие в торгах могут физические и юридические лица, прием заявок продлится до 12 августа, сам аукцион состоится 16 августа и пройдет в электронной форме.

Москва предлагает предпринимателям различное имущество, в настоящее время на Инвестиционном портале Москвы представлено 15 земельных участков под капитальное и некапитальное строительство.

