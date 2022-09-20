В Гольянове построят новый ФОК

В столичном районе Гольяново появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). Как сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов, комплекс построят на Алтайской улице.

«В настоящий момент получено разрешение на строительство, в ближайшее время мы приступим к возведению комплекса», - рассказал Загрутдинов.

Он уточнил, что в новом здании разместятся не только залы для занятий, но и два бассейна. Бассейн для взрослых будет длиной 25 метров, а 10-метровый бассейн предназначен для обучения плаванию детей. Помимо этого, в комплексе предусмотрены тренажерный зал, административные и технические помещения, а также буфет. Общая площадь комплекса составит около 4 тыс. кв. метров.

Фасады будут отделаны алюминиевыми панелями, а в целом архитектурный облик ФОК будет перекликаться со стилем советского модернизма.

Руководитель Департамента строительства Рафик Загрутдинов также напомнил о том, что за последнее время в городе более чем в два раза увеличилось количество спортивных объектов. Их строительство позволило существенно повысить число москвичей, занимающихся спортом.

