В Гольянове построят новый ФОК
В столичном районе Гольяново появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). Как сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов, комплекс построят на Алтайской улице.
«В настоящий момент получено разрешение на строительство, в ближайшее время мы приступим к возведению комплекса», - рассказал Загрутдинов.
Он уточнил, что в новом здании разместятся не только залы для занятий, но и два бассейна. Бассейн для взрослых будет длиной 25 метров, а 10-метровый бассейн предназначен для обучения плаванию детей. Помимо этого, в комплексе предусмотрены тренажерный зал, административные и технические помещения, а также буфет. Общая площадь комплекса составит около 4 тыс. кв. метров.
Фасады будут отделаны алюминиевыми панелями, а в целом архитектурный облик ФОК будет перекликаться со стилем советского модернизма.
Руководитель Департамента строительства Рафик Загрутдинов также напомнил о том, что за последнее время в городе более чем в два раза увеличилось количество спортивных объектов. Их строительство позволило существенно повысить число москвичей, занимающихся спортом.
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