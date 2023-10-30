В Филевском парке по реновации в 2023 году демонтировали пять домов

В Филевском парке на западе Москвы по программе реновации в текущем году снесли пять старых жилых домов, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

В общей сложности новое жилье в этом месте получат 6,5 тысячи человек, расселены будут 35 домов.

Дома были снесены при помощи технологии «умного» сноса, основными принципами которого являются безопасность, экологичность и максимальная переработка и повторное использование образовавшихся отходов.

Загрутдинов отметил, что с момента начала программы реновации в столице демонтировали 307 жилых домов.

