В Филевском парке по реновации в 2023 году демонтировали пять домов
В Филевском парке на западе Москвы по программе реновации в текущем году снесли пять старых жилых домов, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
В общей сложности новое жилье в этом месте получат 6,5 тысячи человек, расселены будут 35 домов.
Дома были снесены при помощи технологии «умного» сноса, основными принципами которого являются безопасность, экологичность и максимальная переработка и повторное использование образовавшихся отходов.
Загрутдинов отметил, что с момента начала программы реновации в столице демонтировали 307 жилых домов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru