В долгострое «Троицк Е-39» дольщикам передали половину квартир

В проблемном ЖК «Троицк Е-39», построенном на улице Текстильщиков, 3 в Троицком административном округе Москвы, владельцам передана почти половина квартир. Об этом рассказал руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. По его словам, дольщики получили 159 из 336 квартир.

«В настоящее время с дольщиками подписано 159 актов приемки-передачи квартир. Собственникам уже выданы ключи от 109 квартир. Процесс передачи квартир продолжается», - пояснил заммэра.

Передачу квартир дольщикам начали в сентябре этого года, после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Строительство жилого комплекса «Троицк Е-39» началось в 2003 году. Это – один из старейших долгостроев столицы, его застройщик ЗАО ПСФ «НОРД» был признан банкротом в 2005 году.

По решению мэра столицы Сергея Собянина завершением строительства занимался Московский фонд защиты прав дольщиков, работы велись за счет городского бюджета.