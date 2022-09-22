В Черемушках построят дом по реновации

Новостройку по программе реновации в районе Черемушки введут в эксплуатацию в следующем году. Как сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, жилой дом строят на Новочеремушкинской улице. В настоящее время идет возведение надземной части здания.

По проекту дом на 201 квартиру будет состоять из трёх секций переменной этажности. Фасады облицуют керамогранитными плитами трёх цветов. Лоджии застеклят. Готовая улучшенная отделка будет выполнена в соответствии со стандартами реновации. Под домом будет оборудован паркинг.

Как рассказал Загрутдинов, вход в подъезды, пол вестибюля и холл у лифта на первом этаже предусмотрены в один уровень с поверхностью земли, что будет удобно для мам с колясками и маломобильных жильцов. В вестибюле подъездов будет отведена зона для колясок, комната консьержа и кладовая для инвентаря.

На придомовой территории появятся детская и спортивная площадки, место для отдыха взрослых. Вокруг дома высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники.