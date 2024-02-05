В Бутырском районе Москвы появится физкультурно-оздоровительный комплекс

Специалисты приступили к созданию проекта будущего физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК), который появится в Бутырском районе Москвы, рассказал глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

«Новый двухэтажный объект площадью около 3,4 тысячи квадратных метров расположится в 250 метрах от станции метро «Фонвизинская», 300 метрах от станции МЦД-1 «Тимирязевская» и в пешей доступности от станции монорельса «Улица Милашенкова», - отметил он.

В спорткомплексе разместятся бассейн, буфет, зал для занятий по общей физической подготовке и административные помещения. Для посетителей ФОКа предусмотрено девять парковочных мест. Само здание будет выполнено в стиле современного конструктивизма в светлых тонах.