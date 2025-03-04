В Басманном районе столицы появится новый дом по реновации
Согласован проект многоквартирного жилого дома по программе реновации на Госпитальном Валу, рассказал председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.
«Двухсекционное жилое здание планируют построить на месте расселенных пятиэтажек на улице Госпитальный Вал. Документация разработана с учетом современных градостроительных норм, в том числе требований к пожарной безопасности», – отметил Щербаков.
По его словам, новостройка на 262 квартиры будет адаптирована для маломобильных жильцов. На первых этажах дома разместятся колясочные, помещения для почтовых ящиков, комнаты консьержа и помещения под магазины и другие социально-значимые организации.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реализации программы реновации на востоке Москвы и поручил увеличить темпы реализации программы в два раза. Программа реновации запущена в 2017 году. Она предусматривает расселение 5176 столичных домов.
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