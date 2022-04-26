Утвержден поставщик натурального камня для отделки фасадов ЖК MOD
В облицовке фасадов высотных корпусов жилого комплекса MOD от MR Group будет использован натуральный гранит Камбулатовского месторождения. Покупатели могут ознакомиться с образцами натурального материала в офисе продаж.
Девелопер -управляющий партнер компании MR Group Алексей Годованец отметил, что было важно сохранить качество строительства.
«Для нас крайне важно сохранить качество строительства и заявленные стандарты реализации проектов, поэтому было принято решение оставить без изменений задуманный архитекторами проект облицовки фасадов и внешний облик башен», - добавил он.
Отмечается, что реализация проекта идет активными темпами, без нарушений графика, на данный момент строители начинают возведение надземной части. При этом завершаются монолитные работы на минус втором уровне корпусов Mod.R и Mod.S.
На первых этажах комплекса разместятся общественные пространства, дизайнерские лобби и коммерческая инфраструктура для жителей района. Всего в составе комплекса три высотных корпуса (44–55 этажей) и два девятиэтажных клубных дома.
ЖК MOD - первые небоскребы в Москве, полностью отделанные натуральным камнем.
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