Уникальный жилой комплекс появился на севере Москвы

Строительство жилого комплекса D1 завершено в Северном административном округе Москвы. Он расположен на Дмитровском шоссе, в двух минутах ходьбы от станции метро «Дмитровская». Разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК получила компания MR Group.

В состав комплекса входят три башни (30-60 этажей) с панорамными окнами авторской архитектуры: «Эксельсиор», «Кингчесс» и «Блиц». В общей сложности там представлена 1101 квартира.

Жильё в этом ЖК пользуется большим спросом, отметила заместитель генерального директора MR Group Ирина Дзюба.

«D1 был востребован покупателями в течение всего периода реализации благодаря удачному расположению, прекрасным видам из окон и успешно реализованному принципу вертикального города», - пояснила Ирина Дзюба.