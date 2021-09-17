Уникальный жилой комплекс появился на севере Москвы

Строительство жилого комплекса D1 завершено в Северном административном округе Москвы. Он расположен на Дмитровском шоссе, в двух минутах ходьбы от станции метро «Дмитровская». Разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК получила компания MR Group.

В состав комплекса входят три башни (30-60 этажей) с панорамными окнами авторской архитектуры: «Эксельсиор», «Кингчесс» и «Блиц». В общей сложности там представлена 1101 квартира.

Жильё в этом ЖК пользуется большим спросом, отметила заместитель генерального директора MR Group Ирина Дзюба.

«D1 был востребован покупателями в течение всего периода реализации благодаря удачному расположению, прекрасным видам из окон и успешно реализованному принципу вертикального города», - пояснила Ирина Дзюба.

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Проектом предусмотрены подземный паркинг, благоустроенная территория со спортивными и игровыми площадками. На двух первых этажах ЖК расположится торговый центр с магазинами, объектами бытовой инфраструктуры, супермаркетом, фитнес-студией, заведениями общественного питания, службами быта и другими объектами инфраструктуры.

В комплексе также будет открыт детский образовательный центр. На крыше башен «Эксельсиор» и «Кингчесс» будут устроены панорамные смотровые площадки для жителей, часть квартир продается с собственными террасами.

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Фото: MR Group
ТЕГИ:СтроительствоДомЖилье
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