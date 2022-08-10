Участок в аренду для строительства предприятия рядом с аэропортом Внуково выставлен на торги

Земельный участок промышленного назначения на западе Москвы город выставил на торги. Заявочная кампания продлится до 19 августа. Об этом рассказал глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. Он также сообщил, что открытый аукцион состоится онлайн 23 августа.

Глава департамента также отметил, что за первую половину 2022 года аукционы состоялись по более чем 4,4 тысячи объектов городской собственности.

По его словам, в настоящее время предприниматели могут арендовать земельный участок под строительство промышленного объекта – перерабатывающего и производственного предприятия, в том числе фармацевтического, пищевого, строительного и транспортного.

«Лот расположен в коммунальной зоне недалеко от аэропорта Внуково. Договор с победителем заключат на семь лет четыре месяца», – добавил Щербаков.

На участке площадью более 11 тысяч квадратных метров допускается строительство капитального здания или комплекса до 16,8 тысячи квадратных метров. После получения разрешения на строительство арендатору необходимо за 27 месяцев завершить работы нулевого цикла – вырыть котлован, залить фундамент, возвести стены и перекрытия подземной части объекта.

Лот расположен между Внуковским шоссе и улицей Советская. Подать заявку на участие в торгах могут все желающие, аукцион состоится на электронной торговой площадке «Росэлторг».

