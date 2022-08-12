Участникам закупок и торгов в Москве представят новый функционал «Росэлторга»

Департамент города Москвы по конкурентной политике и торговая площадка «Росэлторг» организуют совместный семинар, на котором расскажут о новых возможностях проведения процедур на новой торговой секции «ГОС 2.0». Мероприятие состоится 15 августа в башне «ОКО» в МДЦ «Москва-Сити».

Как отметил глава департамента Иван Щербаков, ведомство регулярно проводит вебинары, семинары и роуд-шоу для заказчиков и поставщиков, работающих с госзакупками, а также для москвичей, инвесторов и предпринимателей, заинтересованных в приобретении городской собственности на земельно-имущественных торгах. С начала года уже состоялось более 70 подобных мероприятий, их посетили более 21 тысячи человек.

«Мероприятия помогают новичкам и опытным участникам быстрее начать работу с торговой площадкой, избежать ошибок, узнать о новом функционале ресурса, изменениях законодательства в сфере закупок. Мы проводим бесплатные мероприятия в удобном для слушателей формате, который позволяет задать экспертам вопросы и получить помощь в решении конкретных кейсов», - рассказал Щербаков.

На предстоящем семинаре участникам расскажут о новых возможностях проведения процедур по Федеральному закону 44-ФЗ, реализованных в новой торговой секции «ГОС 2.0». Данный раздел запущен в рамках обновления торговой площадки «Росэлторг» для учёта нужд заказчиков. Проводятся работы по повышению удобства и эффективности пользования ресурсом, внедрению облачных технологий, а также расширению возможности участия в торгах и закупках с мобильных устройств.

Эксперт в области электронных торгов также расскажет об основных изменениях в сфере госзакупок в 2022 году и разберет сложные кейсы. Узнать больше о семинаре, задать эксперту вопрос и зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте Департамента города Москвы по конкурентной политике.

