Центральный кластер и «Квантум парк» МГТУ им. Н.Э. Баумана сдадут в 2024 году

Центральный кластер и «Квантум парк» общей площадью 65 тысяч квадратных метров станут сердцем проекта развития территории МГТУ имени Баумана. Об этом заявил глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«В непосредственной близости от действующих зданий вуза появится около 170 тысяч квадратных метров новых площадей и 14 новых корпусов», - отметил глава департамента.

По его словам, сейчас на объекте идут монолитные работы, строительство планируется завершить к лету 2024 года.

Общая площадь Центрального кластера составит 50,5 тысяч квадратных метров. 5 зданий разместятся на площади более 12 000 квадратных метров. Они предназначены для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в том числе исследования в области искусственного интеллекта и создания систем предотвращения киберугроз.

Рядом с Центральным кластером разместится «Квантум парк». В пятиэтажном здании будет размещено высокоточное и высокочувствительное оборудование для различных лабораторий.

Глава департамента строительства Москвы также добавил, что в ходе его возведения будут смонтированы специальные маты, которые защитят здание от вибрации и шума.

