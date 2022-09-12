Центр социального обслуживания и ЗАГС построили в Щербинке

В районе Южное Бутово в микрорайоне Щербинка завершилось строительство Центра социального обслуживания и отдела записей актов гражданского состояния (ЗАГС). Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«В настоящее время готовится документация для получения разрешения на ввод в эксплуатацию», - отметил он.

Сообщается, что отдел ЗАГС выполнен в современном стиле. На первом этаже разместили административные кабинеты, помещение охраны, гардероб, вестибюль и холл, камеру хранения. На втором этаже оборудованы комнаты жениха и невесты, кабинет регистрации, залы для торжественной регистрации.

В Центре социального обслуживания оборудовали пространства для проведения досуга старшего поколения: кулинарные мастер-классы, выставочные помещения, соляная пещера. На третьем этаже корпуса ЦСО расположены кабинет психолога, комната психологической разгрузки, массажный кабинет, сенсорная комната, кабинет физиотерапии.

Также здание сделали комфортным для маломобильных людей - установлены пандусы, указатели, тактильные и визуальные средства информации.

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ФОТО: Департамент строительства Москвы
ТЕГИ:НСН-Недвижимость
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