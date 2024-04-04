Три жилых корпуса введут в 2025 году по программе реновации в Крюково
Три жилых корпуса для переселения по программе реновации введут в эксплуатацию в 2025 году в районе Крюково в Зеленограде. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
Он отметил, что корпуса будут располагаться на Заводской улице. Первый и третий корпуса объединят в шестисекционный блок, а второй, двухсекционный, возведут отдельно. Для отделки фасадов будут использоваться композитные панели и керамогранитные плиты. На сегодняшний день идет строительство наземной части здания.
Всего в корпусах расположатся 580 квартир. Восемь квартир оборудуют для маломобильных жильцов, в которых увеличат ширину коридоров и установят специальную сантехнику. Готовая отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам реновации.
Первые этажи корпусов будут нежилыми, там откроют кафе, магазины, салоны красоты, спортклубы и секции для детей. В вестибюле жилой части разместят, в частности, колясочную, комнату консьержа и почтовые ящики. Также корпуса оборудуют системами охраны входов и видеонаблюдения. Двор дома будет закрытым, там разместятся детские, спортивные площадки и зона для отдыха.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что всего в ЗелАО в программу реновации вошли 34 дома, из которых в новое жилье переедут около 7,1 тысячи человек. В эксплуатацию ввели уже шесть новостроек, еще две строятся. В Зеленограде также идет возведение соцобъектов: сейчас в работе детская поликлиника в Крюково. Кроме того, на 70% готов спорткомплекс «Горизонт».
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