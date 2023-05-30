Три жилых дома начали строить по программе реновации в Савеловском районе
Строительство трех жилых корпусов по программе реновации началось рядом со станицей метро «Дмитровская», сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
«Ведутся работы подготовительного периода. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2025 году», - отметил Загрутдинов.
Общее число квартир в домах – 517, из них 355 – двухкомнатных, еще тринадцать будут иметь индивидуальную планировку с учетом проживания в них людей с ограниченными возможностями.
В отделке фасадов будет использована керамогранитная плитка, хризолитцементные и металлические панели. На первых этажах подъездов предусмотрены помещения под детские коляски, уборочный инвентарь. Новостройку оснастят системами охраны входов, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией.
Отдельное внимание будет уделено благоустройству двора. Рядом с домом появятся детская и спортивная площадки, зона для отдыха взрослых. Также высадят деревья, кустарники, разобьют цветники.
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