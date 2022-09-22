Три футбольных поля введут в эксплуатацию в Москве до конца 2022 года

Три футбольных поля, возводимых за счет городского бюджета, планируется ввести в эксплуатацию в столице до конца этого года. Об этом заявил глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, планируется завершить основные строительные работы по реконструкции футбольного поля с инфраструктурой в Зеленограде.

Ещё одно футбольное поле с инфраструктурой появится на улице Паустовского в районе Ясенево на юго-западе города, где уже завершены основные строительно-монтажные работы.

Кроме того, новое футбольное поле откроется в составе школы № 112 «Спутник» Москомспорта, где уже заканчивается основной объем работ.

«Также стоит отметить, что в этом году мы уже завершили масштабную реконструкцию стадиона «Москвич» в Текстильщиках», - добавил Загрутдинов.

