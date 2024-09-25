Только 43% жилых комплексов в Москве построены с применением новых технологий

Эксперты Группы Аквилон проанализировали жилые комплексы бизнес-класса, при строительстве которых девелоперы используют современные решения. Всего с июля 2023 г. по август 2024 г. в границах старой Москвы на рынок вышел 21 проект, где общее количество запланированных квартир — 19 469. На начало сентября текущего года в открытой продаже представлен 4 191 лот. Сейчас из выбранной экспозиции лишь 9 комплексов (43%) на 1 962 квартиры будут реализованы с использованием передовых технологий, улучшающих качество жизни резидентов.

В ТОП «прогрессивных» проектов также входит московский флагман от Группы Аквилон — INDY Towers. Сейчас в проекте девелопера доступны для покупки 240 квартир, что составляет свыше 12% от всех «технологичных» лотов в открытой продаже. В жилом комплексе компания будет использовать сразу ряд современных решений: Termo-S, SOUNDSTOP, inHome 3.0 и VENT-IN, для комфортного проживания собственников.

При строительстве INDY Towers Группа Аквилон использует собственную технологию энергоэффективности здания — Termo-S. Решение предполагает утепление стен плитами из минеральной ваты толщиной 180 мм при допустимых нормативах в 100-130 мм и использование двухкамерных стеклопакетов с селективным покрытием. Таким образом Termo-S позволит снизить теплопотери внутри квартиры на 50%, благодаря чему экономия на коммунальных платежах для собственников комплексов Группы Аквилон, в т. ч. INDY Towers, достигнет 40%.

Для комфортного и уединенного отдыха резидентов федеральный девелопер применяет систему дополнительной шумоизоляции дома SOUNDSTOP. Технология подразумевает улучшенные межквартирные перегородки с прослойкой из звукоизоляционного материала, а также усовершенствованную акустическую изоляцию полов. В отличие от стандартных нормативов (3-5 мм вспененного полиэтилена) Группа Аквилон устанавливает дополнительный слой плотной минеральной ваты толщиной 30 мм, а также армированную стяжку — не менее 50 мм.

Федеральный девелопер также обеспечит своих жителей «умной» и безопасной системой управления домом inHome 3.0. Функционал актуальной версии включает счетчики с автоматизированным сбором показаний, систему защиты от протечек, датчики дыма, IP-домофонию с видеонаблюдением, контроль доступа на территорию комплекса и т. д. Получить сведения или управлять системой собственники смогут через предустановленный в квартире планшет или приложение в смартфоне.

Климатическая система VENT-IN в INDY Towers обеспечит приток свежего воздуха в квартиру без необходимости открывать окна. Вентиляционные приточные клапаны будут оборудованы звукоизоляцией от уличного шума и фильтром для очистки воздуха.

INDY Towers расположится в Хорошевском районе столицы, в пяти минутах от МЦК «Зорге». Всего в первой очереди жилого комплекса бизнес-класса запланированы три башни на 959 квартир с различными планировками: от эргономичных студий до просторных трехкомнатных вариантов евроформата. Благоустройство проекта займет 74% земельного участка и будет включать три тематических пространства: «Сад цветущих сезонов», «Водный сад» и «Сад игр». Доминантой внутренней территории INDY Towers станет уникальный для столичных жилых комплексов авиарий-флорариум — павильон объемом 700 куб. м с выдержанным микроклиматом, для птиц и тропических растений.

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