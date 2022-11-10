Территорию скоропомощного стационара Боткинской больницы благоустроят

Начались работы по благоустройству территории скоропомощного стационарного комплекса ГКБ имени Боткина, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«Продолжаются работы по устройству фасада здания, внутренней отделке помещений и монтажу инженерных систем. Общая готовность медицинского учреждения составляет 72 процента», - уточнил Загрутдинов.

Скоропомощной стационар будет включать в себя пять этажей, где расположат диагностическое и реанимационное отделения, операционные, блок лучевой диагностики. Также предусмотрено два технических этажа. Общая площадь здания составляет 16 тысяч квадратных метров.

В стационаре предусмотрено разделение потоков пациентов. Красная зона – для тяжелых больных, желтая – для пациентов средней тяжести и зеленая – для основных пациентов.

Здесь же будет оборудована вертолетная площадка, чтобы больных могли доставлять в клинику не только бригадами скорой помощи.

