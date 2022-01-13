Свыше 600 тыс. кв. метров недвижимости за 2021 год возведено компанией «Донстрой»

Донстрой за 2021 год построил и сдал в эксплуатацию 626 тыс. кв. м недвижимости в 8 жилых комплексах: «Сердце Столицы», «Огни», «Событие», «Символ», «Река», Freedom, Fresh и клубный «Дом на Тишинке». Это рекордный показатель за всю историю компании.

Жилые комплексы «Огни», «Событие» и клубный квартал «Река», которые возведены в Раменках, в общей сложности составляют 183 тыс. кв. м. недвижимости. Все эти проекты имеют высокий класс энергоэффективности А.

В первой очереди проекта «Огни» (84,6 тыс. кв. м), введенной в июне, компания завершила передачу квартир собственникам.

В жилом квартале «Событие» сдано первое строение первой очереди (63,18 тыс. кв. м). В этом году «Событие» регулярно входило в топ самых продаваемых объектов бизнес-класса Москвы и по итогам премии Urban Awards было признано лучшим жилым комплексом бизнес-класса.

В квартале клубных домов «Река» сдана первая очередь площадью 35,27 тыс. кв. м. Дом рассчитан всего на 112 квартир и 3 пентхауса. Удобное расположение и заповедная территория поблизости позволили кварталу объединить в себе лучшие черты городской и загородной жизни. Сегодня проект проходит сертификацию по международному экологическому стандарту LEED.

На юге столицы Донстрой ввел жилой комплекс Fresh – четыре дома общей площадью 141,2 тыс. кв. м. В большом дворе разместились зеленые зоны отдыха с беседками, игровые площадки для детей разного возраста, универсальная спортивная площадка. Объект, также имеет высокий класс энергоэффективности «А».

В жилом квартале «Сердце Столицы» были введены в эксплуатацию один из домов площадью 94,2 тыс. кв. м, школа (7 600 кв. м) и детский сад (3 200 кв. м). Большая часть домов в проекте построена и заселена. Сегодня в «Сердце Столицы» идут продажи в последнем 10 корпусе, со старта продаж в августе 2021 года реализовано 70% квартир.

В ноябре были сданы в эксплуатацию четыре дома общей площадью 81,46 тыс. кв. м в восточной части жилого квартала «Символ». В течение года «Символ» стабильно возглавлял топ самых продаваемых новостроек бизнес-класса с ежемесячными темпами продаж в среднем по 200 квартир. Премия Urban Awards отметила «Символ» как лучший проект комплексного освоения территорий.

