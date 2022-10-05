Строительство стационарного комплекса больницы имени Склифосовского завершено на 95%
Новый скоропомощной стационарный комплекс с вертолетной площадкой для НИИ СП имени Склифосовского готов на 95%, ввод в эксплуатацию планируется в этом году. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
По его словам, подходят к концу работы по устройству навесного вентилируемого фасада, чистовой отделке помещений, комплексному благоустройству территории, поставке технологического оборудования, а также мебели и инвентаря. Загрутдинов отметил, что новый корпус площадью 22 тысячи «квадратов» будет рассчитан на 30 коек и сможет принимать до 200 неотложных пациентов в сутки.
Так, в стационарном комплексе разместятся шесть разнопрофильных операционных, включая гибридную нейрохирургическую операционную с МРТ и ангиографическую операционную с передвижным КТ. При этом для обеспечения оптимизации путей движения пациентов, персонала и материалов предусмотрено зонирование помещений. Прием пациентов будет проводиться по принципу разделения потоков по степени тяжести.
Как отметил глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов, новый корпус будет соединен с главным корпусом надземным переходом, а на крыше расположится вертолетная площадка для экстренной доставки пациентов. Также новый корпус оснастят современным оборудованием: роботизированным Ангиографом и уникальной нейрохирургической навигационной системой Brainlab Curve. Руководитель столичного департамента подчеркнул, что комфортные условия в новом комплексе предусмотрены и для посетителей, их ждут просторные зоны ожидания, помещения круглосуточного пребывания при блоке реанимации и интенсивной терапии, а также места для встреч с врачами.
Он напомнил, что строительство скоропомощных стационарных комплексов является ключевым элементом программы повышения оперативности и качества медпомощи пациентам, состояние которых требует экстренного вмешательства.
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