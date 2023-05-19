Строительство путепровода на южном участке МСД вышло на финишную прямую

Строительство путепровода на южном участке Московского скоростного диаметра от Павелецкого направления до Московской кольцевой автодороги вышло на финишную прямую. Об этом сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарёв.

По его словам, уже установлены монолитные конструкции, при их возведении уложено более 9 000 куб. метров бетона, в настоящее время продолжается укладка асфальтобетонного покрытия.

«Завершено устройство переходных плит для связи путепровода с участком подхода будущей магистрали», - отметил Бочкарёв.

Вице-мэр подчеркнул, что путепровод протяженностью 46 метров соединит два участка будущей скоростной магистрали.

Сейчас продолжаются работы по внутренней отделке тоннелей путепровода, уже уложен гранит по нижней части подпорных стен, рассказал гендиректор «МИПСТРОЙ 1» Константин Маслов.

По его словам, отделочные работы ведутся на площади свыше 2000 кв. м.

Маслов также добавил, что на объекте устанавливаются системы видеонаблюдения и управления дорожным движением, а также автоматическая противогололедная система.

В рамках строительства южного участка Московского скоростного диаметра, который пройдет от путей Павелецкого направления МЖД до МКАД, предполагается создать более 10 километров дорог, включая строительство улично-дорожной сети, прилегающей к южному участку МСД, а также ряд искусственных сооружений.

