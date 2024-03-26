Строительство новой школы завершают в Троицком административном округе Москвы

Строительные работы в новой школе поселка Щаповское в Троицком административном округе завершены на 85%. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«Завершаются отделочные работы, монтаж инженерных систем и благоустройство территории», – добавил он.

По его словам, школа рассчитана на 800 учащихся. Среди прочего предусмотрено 150 мест для дошкольного отделения. Застройщиком проекта выступает АНО «РСИ».

На первом этаже разместят кабинеты для учеников начальных классов, лабораторно-исследовательский комплекс и игровую с возможностью организации спальных мест. На втором и третьем этажах здания появится спортивный и зрительный зал, кабинет по творческим и естественно-научным предметам и административные помещения.

Основные учебные кабинеты средней и старшей школы расположатся на четвертом этаже. Также в верхней части школы разместится библиотечный центр. В дошкольном отделении предусмотрят групповые ячейки со спальной зоной, многофункциональный физкультурный зал и буфет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о строительстве в Троицком и Новомосковском административных округах. В ТиНАО активно возводят новые жилые комплексы, рядом с домами строят дороги, детские сады, школы, спортивные центры и другие социальные объекты.

