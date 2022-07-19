Строительство нового корпуса школы в ЦАО Москвы завершилось
Благоустройство территории нового учебного корпуса школы № 2055 в Пресненском районе столицы подошло к завершению, отделочные работы также выполнены на 95%. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
«Полностью возведены монолитные железобетонные конструкции. Монтаж мебели (выполнен – ред. НСН) – более чем на 60%», - сказал он.
Так, новый учебный корпус расположен на улице Подвойского, владение 2 и рассчитан на 300 учеников. В здании есть, в частности, кабинеты технического черчения и моделирования, естественных наук, программирования, иностранного языка и астрономии. Отмечается, что на прилегающей территории установлены спортплощадка и площадка для отдыха, а также расположены цветники, деревья и кустарники.
Загрутдинов подчеркнул, что на сегодняшний день в столице проходит возведение свыше 30 объектов образования за счет городского бюджета. Он добавил, что в 2022 году планируется закончить строительство трех школ и пяти учебных корпусов.
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