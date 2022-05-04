Строительство небоскребов ЖК MOD вышло на наземный уровень

Строительство жилого комплекса премиум-класса MOD вышло на наземный уровень, сообщил девелопер проекта MR Group. На строительной площадке задействовано порядка 550 рабочих, а количество башенных кранов увеличено в два раза.

Как сообщили в компании, строительство идет активными темпами, с опережением графика. ЖК MOD - первые небоскрёбы в столице, фасады которых будут облицованы натуральным камнем. Ансамбль комплекса составляют три высотных (от 44 до 55 этажей) и два клубных (9 этажей) корпуса.

Архитектурная концепция MOD разработана бюро Kleinewelt Architekten, авторские планировки созданы в сотворчестве со студией интерьеров Лейлы Улуханли. Качественный стрит-ритейл комплекса дополнит новая городская площадь с фонтанами.

ЖК находится в 10 минутах от Цветного бульвара, в пяти минутах пешком от метро «Марьина Роща» и с удобным выездом на Третье транспортное кольцо. Проект стал одним из лидеров продаж среди премиального класса по итогам 2021 года.

MR Group успешно работает на российском рынке с 2003 года и является одной из крупнейших компаний по объему продаж и строительству жилой и коммерческой недвижимости в России. Входит в число лидеров рынка по уровню цифровизации и инноваций в своих проектах, активно развивает направления трейд-ин, венчурных инвестиций и ЗПИФ. Портфель компании — 44 объекта общей площадью 7 миллионов квадратных метров в Москве, Московской области и Сочи. На различных стадиях реализации в столице сейчас находятся проекты Bvlgari Hotel & Residences Moscow, штаб-квартира «Яндекс», особняк «Абрикосов», цифровой бизнес-центр iCITY, ЖК «Павелецкая Сити», City Bay, «Фили Сити», «Селигер Сити» и другие.

