Строительство и проектирование четырёх домов по реновации идёт в Царицыне
Строительство и проектирование четырёх домов в рамках программы реновации жилья идёт сейчас в районе Царицыно на юге российской столицы. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
Он уточнил, что на стадии строительства находятся два объекта, их жилая площадь превышает 12 тысяч квадратных метров. Строящиеся корпуса расположены по адресам: Каспийская улица, з/у 28 (зона 4.1) и Пролетарский проспект, 16/3 (владение 16, корпус 3). Проектируются ещё два дома площадью свыше 35 тысяч квадратных метров.
«C момента старта программы реновации в районе Царицыно ввели в эксплуатацию шесть жилых домов жилой площадью 85,2 тысяч квадратных метров. Всего же по программе реновации в данном районе новые квартиры получат жители 141 дома» - уточнил глава Департамента строительства.
В целом по Москве с начала года под заселение по программе реновации передано уже 48 новых домов в 34 районах. Всего с момента старта программы в 2018 году под заселение передали 197 новостроек.
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