Строительство ФОК «Стальной» в Алексеевском районе столицы завершено на 25%

В Алексеевском районе Москвы продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) «Стальной», рассказал глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

По его словам, на сегодняшний день ФОК достроен примерно на четверть. «Стальной» возводят в рамках программы «Спорт Москвы». Строители уже выполнили монолитные работы в подземной части зданий и приступили к черновой отделке внутри постройки.

В новом ФОКе будут бассейны для взрослых и детей, зал общей физической подготовки, буфет, а также камера сухого жара, которая помогает восстановиться после серьезных физических нагрузок. Также на территории комплекса разместятся медицинские, технические и административные помещения.

Прилегающая территория будет благоустроена и оснащена парковкой на 25 автомобилей. Ежедневно ФОК смогут посещать больше 1,7 тысячи человек в сутки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о проведении обширного жилищного строительства на северо-востоке Москвы. Так, в округе построят два детских сада.

