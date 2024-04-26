Строительство ФОК «Стальной» в Алексеевском районе столицы завершено на 25%
В Алексеевском районе Москвы продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) «Стальной», рассказал глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.
По его словам, на сегодняшний день ФОК достроен примерно на четверть. «Стальной» возводят в рамках программы «Спорт Москвы». Строители уже выполнили монолитные работы в подземной части зданий и приступили к черновой отделке внутри постройки.
В новом ФОКе будут бассейны для взрослых и детей, зал общей физической подготовки, буфет, а также камера сухого жара, которая помогает восстановиться после серьезных физических нагрузок. Также на территории комплекса разместятся медицинские, технические и административные помещения.
Прилегающая территория будет благоустроена и оснащена парковкой на 25 автомобилей. Ежедневно ФОК смогут посещать больше 1,7 тысячи человек в сутки.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о проведении обширного жилищного строительства на северо-востоке Москвы. Так, в округе построят два детских сада.
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