Строительство дома по реновации жилья началось в московском районе Люблино
Жилой дом начали возводить в районе Люблино в Юго-Восточном административном округе столицы на улице Верхние Поля в рамках программы реновации старого жилого фонда. О старте работ объявил глава Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
На нулевом цикле обустраивается шпунтовое ограждение и разрабатывается котлован. Здание должно быть построено уже в 2024 году. Оно будет состоять из восьми секций переменной этажности с подземной автостоянкой. Дом рассчитан на 348 квартир от одной до трёх комнат. Во всех квартирах предусмотрены остеклённые балконы и лоджии.
Служебные помещения будут размещены в вестибюле корпусов, там же оборудуют комнату консьержа. Дом оснастят системой охранного видеонаблюдения, домофонами, автоматической пожарной сигнализацией.
Уже традиционно территорию возле жилого здания благоустроят и озеленят. Там будут установлены три детские и одна спортивная площадки. Кроме того, будут оборудованы две площадки для отдыха взрослых.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru