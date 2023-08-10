Строительная отрасль в Москве перейдет на электронный документооборот
В департаменте строительства Москвы цифровые сервисы работают с 2021 года, и за это время показатели по сформированным и подписанным электронным документам в системе дают понять нам самим, что мы выбрали верный путь. Об этом заявил глава департамента Рафик Загрутдинов на стратегической сессии по вопросам цифровизации строительной отрасли в рамках Московского урбанистического форума.
По его словам, планируется до конца 2023 года довести долю электронного документооборота до 100%.
«Только за последние два года по строящимся объектам 250 тысяч пакетов документов перевели в цифру, это касается исполнительной документации. Этот объем можно уместить в 1,5 тысячи КамАЗов, и, если выстроить их в ряд - протяженность составит 9,5 километров, что можно сопоставить с бульварным кольцом Москвы», – отметил Загрутдинов.
Он пояснил, что в перспективе историю любого построенного объекта можно будет отследить по привязанному к ней архиву документов, в котором будет содержаться вся информация о заказчике и строителе, о самом процессе, соответствии чертежей построенному объекту и так далее.
Глава департамента заметил, что в мире эта задача еще не решена ни у одного государства, несмотря на то, что за рубежом существует много качественных информационных продуктов. Он подчеркнул, что необходимо собрать в единую цепочку все процессы от проектирования до строительства и эксплуатации зданий. Загрутдинов также рассказал, что департамент строительства Москвы с этой целью заключил соглашение с Минстроем РФ, чтобы на примере Москвы сформировать методологию для отрасли во всей стране.
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