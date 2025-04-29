Строительная компания вложит почти 10 млрд рублей в проект бизнес-класса в Краснодаре

Банк ВТБ одобрил кредит в 9,5 млрд рублей для компании-застройщика DOGMA на строительство квартала бизнес-класса в микрорайоне «Самолет» в Краснодаре. Старт продаж квартир в нем намечен на середину мая 2025 года.

На данный момент в микрорайоне было завершено пять этапов строительства. Уже готовы 66 шестнадцатиэтажных домов класса «Комфорт+», восемь детских садов и три школы, кафе, магазины, ветеринарные клиники, аптеки и многое другое. В шестой очереди жители квартала получат еще одну школу и еще садик на 280 мест, а также большой пешеходный бульвар и храм.

Бизнес-квартал возводится в рамках седьмой фазы развития проекта. Она предусматривает возведение благоустроенной набережной, подземного паркинга, двора-сада в японском стиле, запуска персонального клуба для собственников и открытия спортивной площадки. Президент строительной компании DOGMA, ответственной за проект, Денис Морозов отметил, что застройщик позаботится об озеленении территории.

«Седьмая очередь – это новый уровень комфорта для жителей, квартал бизнес-класса, где все продумано до мелочей. И конечно, мы заложили здесь большой объем социальной инфраструктуры и озеленения территории, что важно для города и его жителей», – рассказал он.