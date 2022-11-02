Строители приступили к отделке помещений новой подстанции «скорой помощи» в Щербинке

Подстанция скорой медицинской помощи, рассчитанная на размещение двадцати автомобилей, на пересечении улицы Маршала Савицкого и проектируемого проезда № 728 (Щербинка), построена на 87%. Сейчас строители осуществляют благоустройство прилегающей территории, а также занимаются чистовой отделкой помещений и доставкой эргономичной мебели. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Строительство объекта осуществляет АНО «РСИ». Подстанция будет рассчитана на 20 машиномест. Фасад строения будет вентилируемым, при его отделке используют металлические кассеты разной расцветки. Центральная часть подстанции будет остеклена, что даст возможность объединить левую и правую части строения.

В одноэтажной части здания разместится автостоянка на 20 автомобилей «скорой помощи». Также здесь будет предусмотрено отделение для мойки автомобилей, рассчитанное на один пост.

Что касается трехэтажной части подстанции, то в ее подвале разместятся технические помещения, такие, как кроссовая, электрощитовая, насосная сплинкерного пожаротушения, помещение ввода водопровода и водомерного узла, помещения для прохождения инженерных коммуникаций.

Первый этаж займут кабинеты амбулаторного приема с перевязочной, помещение охраны и пожарный пост, кроме того, здесь будут расположены диспетчерская, комната отдыха диспетчеров, вспомогательные помещения при мойке, помещение для зарядки аппаратуры, комната проведения предрейсовых медосмотров, кладовые запаса медикаментов, технические и бытовые помещения.

На втором этаже предусмотрены гардеробные, кладовые мягкого и жёсткого инвентаря, помещение сушки одежды и обуви персонала выездных бригад, комнаты отдыха для персонала, бытовые и технические помещения.

На третьем этаже будут находиться кабинеты администрации, медицинский архив, аптека с комнатой старшего фельдшера, методический кабинет и кабинет статистики, кладовые перевязочных материалов и белья, дезинфицирующих средств, хозинвентаря, мастерская по ремонту аппаратуры, зал собраний на 49 мест, а также комнаты психологической разгрузки и отдыха для персонала, технические и бытовые помещения.

