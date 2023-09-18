Столица выставила на торги нежилое помещение в Басманном районе
Москва выставила на торги нежилое помещение в доходном доме Заварской в Басманном районе, рассказал глава департамента по конкурентной политике, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Иван Щербаков.
По его словам, подать заявку на приобретение помещения площадью 139 квадратных метров инвесторы и предприниматели могут до 28 сентября. Представляемое на торгах помещение расположено на первом этаже исторического здания на Китай-городе, недалеко от Потаповского переулка и Чистопрудного бульвара. Кроме того, поблизости расположена станция метро «Чистые пруды».
Само здание было возведено в 1912 году архитекторами И.Г. Кондратенко и С.А. Дорошенко. Отмечается, что до революции в нем был доходный дом А.Г. Заварской. На сегодняшний день здание является объектом культурного наследия регионального значения, поэтому будущему собственнику предстоит выполнять определенные мероприятия по его сохранению, а также нужно будет соблюсти требования к размещению наружной рекламы.
Торги состоятся 9 октября на электронной торговой площадке «Росэлторг». Для участия нужны регистрация на электронной площадке и усиленная квалифицированная электронная подпись.
Москва – город, заинтересованный в развитии предпринимательства. Напомним, столица выставляет на торги различное имущество, а витриной предлагаемых объектов выступает Инвестиционный портал Москвы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru