Столичный инвестор приступил к строительству бизнес-центра на северо-западе

В Москве в районе Хорошево-Мневники появится бизнес-центр на 24 этажа в рамках специальной программы стимулирования создания рабочих мест. На данном этапе строители уже приступили к монолитным работам, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Застройщик ГК ФСК приступил к монолитным работам в 24-этажном бизнес-центре, который компания начала возводить в декабре 2022 года», - отметил он.

Отмечается, что в проект будет вложено 7,4 миллиарда рублей, новые рабочие места получат 1,7 тысяч жителей. Половину офисных помещений будут сдавать в аренду, подземный уровень займет паркинг.

Со своей стороны, директор по развитию коммерческой недвижимости ГК ФСК Сергей Пшеничников заметил, что помимо офисов в здании разместятся магазины и кафе. Этот шаг станет важным и с точки зрения застройки территории ЖК.