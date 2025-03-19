Столичный девелопер вывел на рынок 365 тыс. кв. м жилья премиум- и бизнес-класса в 2024 году

Доля премиальных проектов MR Group, анонсированных в 2024 году, превысила 25% от всего объема площади новых проектов сегмента в Москве. Компания объявила старт продаж в двух ярких ЖК: MИRA в Алексеевском районе и JOIS, чьи башни станут доминантой района Хорошево-Мневники. Всего в столице рынок пополнили 11 новых премиальных жилых комплексов совокупной площадью около 450 тыс. кв. м.

Три новых проекта MR Group — SET и VEER, реализующиеся в Можайском районе, а также CITYZEN в Покровское-Стрешнево — составили 17% объема новых проектов бизнес-класса. Всего в Москве в сегменте было анонсировано 30 жилых комплексов, общая площадь которых составила около 1,4 млн кв. м.

Проекты компании воплощают урбанистическую идею полноценных городских кварталов. Их отличают функциональные горизонтальные уровни с коммерческой инфраструктурой, общественные пространства на свежем воздухе и квартиры с функциональными планировочными решениями и панорамным остеклением, благодаря которому открываются живописные виды на Москву.





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