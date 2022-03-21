Стоимость аренды жилья в России упала на 5%
Съемное жилье в России стало дешевле на пять процентов на фоне роста предложения. Это следует из данных сервиса «Циан. Аналитика».
Эксперты портала отметили, что однокомнатную квартиру в Москве можно снять дешевле на 4,5%, а двухкомнатную — на 5%. Стоимость аренды трехкомнатной квартиры упала еще сильнее.
При этом востребованность арендованного жилья снизилась сразу на 17%, тогда как число предлагаемых объектов недвижимости возросла на 31%. Отмечается, что многие арендаторы покинули жилье и нашли новые квартиры из-за падения уровня доходов.
Ранее эксперты по недвижимости, опрошенные Telegram-каналом «Радиоточка НСН», рекомендовали россиянам не делать резких движений по купле-продаже квартир до завершения спецоперации на Украине.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,6 млн+31 035 / сут.
Умерли
364 тыс.+434 / сут.
Выздоровели
16,2 млн+74 675 / сут.
- Тимченко покинет совет директоров «Новатэка»
- Российские войска нанесли удар по центру подготовки наемников в Ровенской области
- На Первом канале назвали предательством поступок ворвавшейся в эфир сотрудницы
- «Сообщество политических имбецилов»: Медведев раскритиковал антироссийскую позицию Польши
- СМИ: ЕС увеличивает запасы средств защиты от радиации
- Минобороны: Российские десантники вытеснили ВСУ из пригорода Киева
- В Бурятии зафиксировали первые природные пожары
- СМИ предупредили о возможных сложностях с поставками соков и молока
- ГСЧС Украины: Утечка аммиака в Сумах локализована
- СМИ: Китай продолжил сближение с Россией несмотря на давление США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru