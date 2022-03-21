Стоимость аренды жилья в России упала на 5%

Съемное жилье в России стало дешевле на пять процентов на фоне роста предложения. Это следует из данных сервиса «Циан. Аналитика».

Эксперты портала отметили, что однокомнатную квартиру в Москве можно снять дешевле на 4,5%, а двухкомнатную — на 5%. Стоимость аренды трехкомнатной квартиры упала еще сильнее.

При этом востребованность арендованного жилья снизилась сразу на 17%, тогда как число предлагаемых объектов недвижимости возросла на 31%. Отмечается, что многие арендаторы покинули жилье и нашли новые квартиры из-за падения уровня доходов.

Ранее эксперты по недвижимости, опрошенные Telegram-каналом «Радиоточка НСН», рекомендовали россиянам не делать резких движений по купле-продаже квартир до завершения спецоперации на Украине.

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