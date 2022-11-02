Стало известно, когда собственников квартир могут выселить
Собственник квартиры может лишиться жилья из-за задолженностей согласно исполнительным документам, сообщает «Прайм» со ссылкой на адвоката Евгению Рыжкову.
Она напомнила, что, в соответствии с п. 5 ст. 4 ФЗ «Об исполнительном производстве», взыскания за долги должны быть адекватны требованиям из исполнительного документа. Взыскание квартиры может произойти в случае, если у должника нет денег. При этом единственное жилье не может быть конфисковано, напомнила эксперт.
Кредиторы также могут претендовать на долю в квартире, при необходимости даже обратиться в суд и взыскать средства из доли супруга.
Ранее правнука бывшего лидера СССР Иосифа Сталина Селима Бенсаада выселили из квартиры в центре Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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