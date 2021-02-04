Стали известны регионы РФ с самыми высокими ставками по ипотеке

Самые высокие средние ставки по ипотеке в России в 2020 году были зафиксированы в республиках Ингушетия и Тыва, сообщает пресс-служба Центробанка.

По данным регулятора, в Ингушетии взять ипотечный кредит можно было под 8,35%, а в Тыве - под 8,22%. Кроме того, ипотечные ставки выше средних значений в прошлом году зафиксировали в Чечне и Севастополе (по 8,11%), а также в республике Крым (8,09%).

Что касается минимальных значений, то дешевле всего ипотека обойдётся жителям Республики Саха (Якутия) (6,3% годовых), а также Приморского края (6,5%) и Амурской области (6,7%).

В Центробанке отметили, что в целом средневзвешенная процентная ставка по ипотеке снизилась до 7,36% годовых в декабре 2020 года против 9% годовых в декабре 2019 года.

Ранее глава департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова заявила, что необходимо постепенно закрывать льготную ипотеку под 6,5%, так как многие россияне стали скупать жильё по этой программе ради перепродажи.

