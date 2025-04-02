Сразу две награды премии PROESTATE Awards 2024 присуждены «Донстрою»
Компания «Донстрой» объявлена победителем международной премии в сфере девелопмента PROESTATEAwards 2024 в номинации «Девелопер года. Жилая недвижимость». Вторая награда присуждена компании за второй квартал «Событие», введённый в эксплуатацию в прошлом году. Он признан лучшим проектом жилой недвижимости бизнес-класса Москвы.
В 2024 году компания стала девелопером года также и по версии премии Move Realty Awards. Застройщик в год своего 30-летия в 2024 году ввел в эксплуатацию свыше 400 тысяч кв. м недвижимости. Были сданы, в частности, два корпуса проекта «Символ», второй квартал «События» на Мосфильмовской улице, второй квартал флагманского проекта «Остров» вместе с образовательным центром в Мнёвниковской пойме.
В общей сложности за три десятка лет компания возвела в российской столице более 6,5 млн кв. м недвижимости. Сегодня в её домах проживают свыше 95 тысяч человек.
PROESTATE Awards — первая международная премия в сфере девелопмента, которая оценивает компании и проекты на территории России. Мероприятие проводит оргкомитет международного инвестиционного форума PROESTATE при поддержке «Российской гильдии управляющих и девелоперов» и Ассоциации инвесторов Москвы.
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