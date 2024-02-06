Спрос среди россиян на таиландское жилье за год вырос на 11%

Ранее стало известно, что за 2023 год россияне в среднем тратили на покупку недвижимости в ОАЭ 570 тысяч долларов.

По данным аналитиков Russia Sotheby's International Realty, в начале 2023 года россияне покупали недвижимость в ОАЭ в основном для инвестиций, но уже к концу года граждане РФ стали покупать недвижимость для личного пользования, передает «Радиоточка НСН».

