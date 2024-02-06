Спрос среди россиян на таиландское жилье за год вырос на 11%

Спрос среди россиян на таиландское жилье за 2023 год вырос на 11%, подсчитали эксперты инвестиционной компании Edeluxe.

По другим же популярным направлениям спрос за год снизился: на кипрское жилье — на 46%, на греческое — на 44%, а на грузинское — на 43%.

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Ранее стало известно, что за 2023 год россияне в среднем тратили на покупку недвижимости в ОАЭ 570 тысяч долларов.

По данным аналитиков Russia Sotheby's International Realty, в начале 2023 года россияне покупали недвижимость в ОАЭ в основном для инвестиций, но уже к концу года граждане РФ стали покупать недвижимость для личного пользования, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
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