Спорткомплекс в Некрасовке введут в эксплуатацию в начале 2023 года

Современный спортивный комплекс в Некрасовке, который строится на территории транспортно-пересадочного узла, введут в начале 2023 года, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«Это самый масштабный спортивный объект района. Активно ведутся фасадные работы, благоустройство прилегающей территории. Еще недавно жители района могли судить о будущем объекте только по предварительному его проекту – рендерам, а теперь, когда картинка оживает на глазах – становится очевидным, проект получается именно таким, каким его обещали москвичам – стильным, современным, просторным», - сказал Рафик Загрутдинов.

Сейчас во всех зонах спорткомплекса идет чистовая отделка. Уже полностью смонтированы трибуны на 500 мест в зоне ледового поля, завершается окраска стен, монтируются акустические панели, а в августе стартуют работы по установке бортов ледовой арены. В универсальном зале выполнено акустическое напыление потолка, а вскоре начнется установка специального спортивного покрытия.

Бассейны проходят гидравлические испытания, а в рекреационной зоне, включающей сауну и хамам, установлена соляная стена. В зале для занятий экстремальными видами спорта приступают к нанесению финишного напольного покрытия.

Всего в спорткомплексе будет 12 функциональных зон. Здесь будет проводить не только учебно-тренировочный процесс, но и соревнования различного уровня по хоккею, фигурному катанию, шахматам, плаванию, баскетболу, волейболу, теннису, мини-футболу, гандболу. Кроме того, в здании планируется разместить залы для экстремальных видов спорта, хореографии и ритмической гимнастики, а также зал единоборств.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за последние десять лет в Москве построили свыше 140 крупных объектов спорта.

