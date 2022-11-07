Спорткомплекс для волейбольной школы «Ника» построят в 2023 году
В Текстильщиках в следующем году построят спортивный комплекс для волейбольной школы олимпийского резерва № 65 «Ника», сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
«До конца текущего года планируем возвести все внутренние стены и перегородки, и выполнить большую часть отделочных работ. Готовность спорткомплекса составляет около 60%», - сказал Загрутдинов.
На финальном этапе находятся фасадные работы, завершено устройство кровли.
Площадь будущего спортивного комплекса составит больше 7,5 тысяч квадратных метров. Здесь будет зал для волейбола на три площадки с трибунами на 300 человек, а также тренажерный зал, бассейн. Во время проведения соревнований три тренировочные площадки смогут трансформироваться в одну.
Особое внимание уделили фасаду спортивного объекта с витражным остеклением. В цветовой гамме будут использованы древесный, светло-зеленый, бежевый и светло-серый цвета.
Загрутдинов напомнил, что город уделяет внимание не только строительству стадионов и центров подготовки профессиональных спортсменов, но и спортивных центров, чтобы как можно больше москвичей могли заниматься спортом.
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