Спортивный комплекс в Южном Бутово начнут строить в этом году
В Москве в районе Южное Бутово построят спортивный комплекс с бассейном, к строительству приступят в этом году, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
«К работам мы планируем приступить в четвертом квартале этого года. Стоит отметить, что спортивный комплекс проектируется с применением BIM технологий», - сказал он.
На двух этажах спортивного комплекса с общей площадью более 8,5 тыс. квадратных метров расположатся бассейн для оздоровительного плавания, бассейн для обучения плаванию детей, тренажерный зал и ледовое поле.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин отметил, что в Москве было увеличено количество спортивных объектов более чем в два раза.
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