Согласовали проект капремонта жилого дома на западе Москвы

В Москве согласован проект капитального ремонта многоквартирного дома на улице Барклая в районе Филёвский парк. Об этом сообщил глава Москомэкспертизы Иван Щербаков.



По его словам, работы будут проведены в пятиэтажном жилом доме 1953 года постройки.



«Проектные решения предполагают проведение ряда работ внутри и снаружи здания, включая проходную арку, балконы и систему водостока», – уточнил Щербаков.



Также в ходе работ расчистят и промоют фасады здания, в арке отремонтируют потолок и декоративные элементы, а также покрасят, заменят штукатурный слой цоколя здания, поверхности балконов зачистят и отремонтируют. На окнах заменят отливы.



В квартирах – проведут восстановительный ремонт в местах замены коммуникаций.

