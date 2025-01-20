Согласовали проект капремонта жилого дома на западе Москвы
В Москве согласован проект капитального ремонта многоквартирного дома на улице Барклая в районе Филёвский парк. Об этом сообщил глава Москомэкспертизы Иван Щербаков.
По его словам, работы будут проведены в пятиэтажном жилом доме 1953 года постройки.
«Проектные решения предполагают проведение ряда работ внутри и снаружи здания, включая проходную арку, балконы и систему водостока», – уточнил Щербаков.
Также в ходе работ расчистят и промоют фасады здания, в арке отремонтируют потолок и декоративные элементы, а также покрасят, заменят штукатурный слой цоколя здания, поверхности балконов зачистят и отремонтируют. На окнах заменят отливы.
В квартирах – проведут восстановительный ремонт в местах замены коммуникаций.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru