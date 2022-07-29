Собственники недвижимости второй очереди ЖК «Селигер Сити» получили ключи

Компания MR Group сообщает об окончании передачи ключей покупателям недвижимости в жилом комплексе «Селигер Сити», который построен в Ильменском проезде. Вторая очередь ЖК полностью распродана. Сейчас покупателям доступны уникальные лоты в третьей очереди жилого комплекса бизнес-класса, строительство которой идет полным ходом. Новым собственникам переданы ключи от всех 1428 квартир и 10 коммерческих помещений жилого комплекса.

ЖК «Селигер Сити» на всем протяжении цикла продаж входил в число самых популярных проектов не только компании MR Group, но и в целом на столичном рынке новостроек. Об этом заявил девелопер-управляющий партнер MR Group Алексей Годованец.

По его словам, он выгодно выделяется на общем фоне сочетанием удачной локации с идеальной транспортной доступностью, большой благоустроенной территории с собственным озером и повсеместным WiFi-покрытием, а также широким выбором планировочных решений: от студий до урбан-вилл с отдельным входом и собственным участком.

В проекте уже действует развитая инфраструктура: магазины, кофейни, салоны красоты и детский сад. Компания MR Group завершает строительство второго детского дошкольного учреждения в жилом комплексе «Селигер Сити». Детский сад под брендом Beksly на 75 воспитанников площадью около 700 кв метров откроется в сентябре 2022 года.

Жилой квартал «Селигер Сити» реализован по проекту голландской команды архитекторов MLA+.

