СМИ: Ozon переезжает из «Москва-Сити»
Ozon ищет помещение для новой штаб-квартиры на 220 тысяч кв. метров, сообщает «Коммерсантъ». Онлайн-ретейлер планирует арендовать помещение к 2030 году. Эта сделка может стать самой крупной за всю историю офисного рынка России.
Руководство компании ищет новый офис в четырех км от «Москва-Сити» в пешей доступности от метро. Ozon собирается нарастить влияние на рынке и увеличить количество сотрудников в несколько раз, утверждает источник издания.
Сейчас ретейлер занимает около 30 тысяч кв. метров в «Башне на Набережной». Текущие затраты на аренду составляют 1,7 миллиарда в год. На аренду 220 тысяч кв. метров Ozon придется расходовать 7,9 миллиарда рублей в год.
Пока крупнейшей сделкой на офисном рынке является аренда группой «Тинькофф» 76 тысяч кв. метров в строящемся бизнес-центре AFI Square.
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