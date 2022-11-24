Скидки 15% на жильё бизнес- и премиум-класса объявлены в Москве

Приобрести качественное жильё со скидкой до 15% можно будет в старых границах Москвы в преддверии Нового года. Акцию проводит компания MR Group в своих популярных проектах бизнес- и премиум-класса: «Павелецкая Сити», «Метрополия», City Bay и Symphony 34. Максимальная выгода может составить 15,8 миллиона рублей.

Так, в жилом комплексе бизнес-класса City Bay, который возводится на берегу Спасского затона Москвы-реки, скидка составляет 15%, а выгода при покупке может доходить до 5,9 миллиона рублей. Отличительная особенность ЖК - благоустроенная набережная на пороге дома. Цена видовых квартир проекта со скидкой стартует от 8,1 миллиона рублей.

Жилой комплекс бизнес-класса «Метрополия», состоящий из 22 корпусов, строится в шести минутах ходьбы от станции метро «Волгоградский проспект». Реализация идет в несколько очередей. Ввод 11 секций переменной этажности первого этапа второй очереди запланирован до конца текущего года. Вторая очередь должна быть готова в четвёртом квартале 2023 года. Для жителей уже открыт детский сад и будет построена школа. Минимальный бюджет покупки апартаментов с новогодним дисконтом начинается от 7,5 млн рублей, для квартиры – 8,4 млн рублей. Максимальная выгода - 5,9 млн рублей.

Symphony 34 – жилые небоскребы премиум-класса в пешей доступности от станции метро «Дмитровская» и креативного кластера «Флакон». Максимальная выгода при покупке квартиры составит 13,2 млн рублей. В проекте представлены практичные студии, квартиры с двумя, тремя, четырьмя спальнями и пентхаусы. Центром притяжения для жителей станет японский сад с водоёмом во дворе. Бюджет покупки стартует от 11,2 млн рублей.

Наконец, в жилом комплексе бизнес-класса «Павелецкая Сити»* максимальная выгода при покупке квартиры может составить до 15,8 млн рублей. Первая очередь будет готова до конца этого года. ЖК строится рядом с Садовым кольцом и тремя станциями метро: «Павелецкая», «Серпуховская», «Тульская». На территории будут свой парк, детский сад и школа, а также фитнес, ретейл, службы сервиса и гастропроекты на первых этажах. Минимальная стоимость предложения со скидкой – 12,3 млн рублей.



Проект реализуется совместно с Level Group.

