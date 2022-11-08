Школу и два детсада передала Москве компания Донстрой
Девелопер передал городу школу и два детских сада. В сентябре образовательные учреждения приняли первых воспитанников и учеников.
Школа на 500 мест, а также детский сад, рассчитанный на 225 детей, открылись в жилом комплексе «Сердце Столицы». В школе Донстрой обустроил 20 учебных классов, IT-полигон, лабораторные комнаты, библиотеку с читальным залом. Для занятий спортом и танцами оборудован зал хореографии с витражным остеклением, футбольное поле с натуральным покрытием и уличные гимнастические площадки, построена игровая зона.
В детском саду спальни и игровые зоны размещены окнами во двор, что позволяет снизить уровень уличного шума. Панорамные окна максимально наполняют помещения естественным светом. На игровых площадках установлено оборудование, выполненное в концепции «Играй и учись». Учтены и потребности детей с ограниченными физическими возможностями.
Еще один детский сад построен в проекте «Символ». На первом этаже здания расположены группы для малышей, медкабинет, столовая и зона для развивающих занятий. Второй и третий этажи занимают группы для детей старшего возраста, а также музыкальный и физкультурный залы. Для комфорта детей и родителей в детском саду есть лифт. Во дворе установлены 14 игровых площадок.
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